Rebellen noch immer nicht zu Jemen-Gesprächen aufgebrochen

Die Delegation der Rebellen ist noch immer nicht zu den geplanten Jemen-Gesprächen aufgebrochen, die an diesem Donnerstag in Genf beginnen sollten. Der arabische Nachrichtenkanal Al-Arabiya berichtete, eine von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition habe den Houthi-Rebellen eine entsprechende Flugerlaubnis erteilt, aber diese weigerten sich zu fliegen.

Quellen am Flughafen in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa berichteten der Deutschen Presse-Agentur, die Flugerlaubnis gelte für einen Jet der Vereinten Nationen, den die Houthis aber nicht in Anspruch nehmen wollten. Sie verlangten, mit einem omanischen Flugzeug zu fliegen, in dem sie Verwundete transportieren wollten und das nicht durchsucht werden dürfe. Diese Informationen wurden zunächst nicht von offizieller Seite, auch nicht von den Vereinten Nationen, bestätigt.

Eigentlich sollten am Donnerstag in der Schweiz die ersten Gespräche zwischen der Regierung und den Rebellen in dem Bürgerkriegsland seit zwei Jahren starten. UN-Vermittler Martin Griffiths hatte am Mittwoch gesagt, man arbeite an einer Lösung für die schon absehbaren Reiseprobleme der Aufständischen. Die Delegation der Regierung ist bereits eingetroffen.