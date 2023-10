Rebekka Bakken begeisterte zum Tourstart im Rankweiler Alten Kino

Vor ausverkauftem Haus wusste die Norwegerin zu überzeugen.

RANKWEIL. Am letzten Freitag abend war die norwegische Singer-Songwriterin Rebekka Bakken im Alten Kino Rankweil zu Gast. Vor einem ausverkauften Haus bot die sympathische Künstlerin zusammen mit ihrer vierköpfigen Band einen unvergesslichen Abend. Eine gelungene Mischung aus selbstgeschriebenen Songs und Coverversionen, die von Kirchenmusik bis zu Tom Waits reichten, ließen den Spannungsbogen an diesem Abend nicht abreißen. Rebekka Bakken scherzte auf Englisch und Deutsch mit dem Publikum, was die intime Atmosphäre im Alten Kino ermöglichte. So ging sie auch auf Wünsche aus dem Publikum ein und sang „Der Schnee draußen schmilzt“ von Ludwig Hirsch, den sie einst in Wien kennengelernt hatte. Das Programm war gespickt mit Rebekka Bakkens vielzitierten „Favourites“, die von Liedern aus ihrer Jugend bis zu Songs, die sie von ihrem jugendlichen Sohn kennt, reichen. Ein gelungener Abend mit einer bezaubernden Künstlerin, die an diesem Abend ihre Österreichtour in Rankweil begann, die sie noch bis ins Wiener Konzerthaus führen wird.VN-TK