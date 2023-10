Realitätsnahe Abschlussübung der Feuerwehr

Am vergangenen Samstag veranstaltete die Feuerwehr Mäder die alljährliche Herbstabschlussübung.

Brennendes Elektroauto in der Tiefgarage

Die diesjährige Abschlussübung wurde dabei von der Feuerwehr Mäder in enger Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Rankweil und dem Roten Kreuz durchgeführt und zahlreiche Besucher sahen ein realitätsnahes wie auch anspruchsvolles Szenarium. Die Übungsannahme war ein brennendes Elektroauto in der Tiefgarage des Betreuten Wohnens. Die Einsatzkräfte wurden dabei vor die Herausforderung gestellt, vermisste Personen schnell und sicher zu lokalisieren und gleichzeitig musste auch das brennende Elektroauto effizient gelöscht werden, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Dazu wurde auch ein Evakuierungsplan für das gesamte Gebäude in die Wege geleitet, um die Sicherheit aller Bewohner zu gewährleisten. Durch die gute Zusammenarbeit der Feuerwehrleute und den Rettungskräften des Roten Kreuzes konnte die Lage professionell unter Kontrolle gebracht werden. „Ein besonderes Highlight war die beeindruckende Resonanz aus der lokalen Bevölkerung. Viele Bürger kamen, um die Übung zu beobachten und sich über die Arbeit der Feuerwehr zu informieren. Dies zeigt einmal mehr, wie wichtig und geschätzt die Arbeit der Einsatzkräfte in unserer Gemeinde ist“, freute sich Kommandant Alexander Hämmerle neben dem erfolgreichen Übungsabschluss auch über die zahlreichen Zuschauer. Im Anschluss ging es zurück ins Feuerwehrhaus, wo die Kameraden und die Anwohner die Gelegenheit hatten, den Tag nochmals Revue passieren zu lassen und sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen. MIMA