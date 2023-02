Real verkürzt Rückstand auf Barca durch Sieg bei Osasuna

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat in La Liga dank einer starken Schlussphase bei Osasuna einen 2:0-Pflichtsieg gefeiert. Für die "Königlichen", bei denen ÖFB-Star David Alaba am Samstagabend als Linksverteidiger durchspielte, sorgten Federico Valverde (78.) und Marco Asensio (92.) in einem weitgehend ausgeglichenen Spiel in Pamplona für den wichtigen "Dreier" im Titelkampf. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Barcelona beträgt derzeit fünf Punkte.

Die Katalanen sind am Sonntag aber noch gegen den FC Cadiz im Einsatz. Real ist am Dienstag im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales in Liverpool zu Gast, ehe am kommenden Samstag das Derby gegen den Tabellen-Vierten Atletico Madrid auf dem Programm steht.