Real Sociedad siegt vor Salzburg-Duell in Liga mit 2:1

Real Sociedad hat vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Red Bull Salzburg einen Sieg gefeiert. Der spanische Fußball-Erstligist behielt am Sonntag in der 14. Runde von LaLiga gegen den FC Sevilla mit 2:1 die Oberhand und arbeitete sich vorerst auf Rang fünf nach vor. Ein Eigentor von Sevilla-Tormann Marko Dmitrovic und ein Treffer von Umar Sadiq (22.) brachten die Hausherren schnell auf die Siegerstraße. Für Sevilla traf nur Youssef En-Nesyri (60.).

In der Schlussphase wurde es kurios. Zuerst sah Sevillas Sergio Ramos nach einem Foul an Brais Mendez die Ampelkarte, nach VAR-Studium wurde daraus allerdings zurecht eine glatt rote Karte (87.). Kapitän Jesus Navas kritisierte den Schiedsrichter und wurde deshalb kurze Zeit später ebenfalls vorzeitig des Feldes verwiesen. So war es für die Gastgeber leicht, den Heimerfolg über die Runden zu bringen. Die Salzburger sind in der "Königsklasse" am Mittwoch (21.00 Uhr) in San Sebastian zu Gast.