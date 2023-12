Real nach Last-Minute-Sieg bei Alaves Tabellenführer

Real Madrid hat die Vorlage Gironas nützen können und hat in der 18. Runde der spanischen Fußballmeisterschaft die Führung vom punktegleichen Überraschungsteam übernommen. Erst war Girona am Donnerstag bei Betis Sevilla über ein 1:1 nicht hinausgekommen, danach bescherte Lucas Vasquez Real bei Deportivo Alaves in der Nachspielzeit einen 1:0-Erfolg.

Dabei hatten die Gäste im ersten Spiel nach dem Kreuzbandriss von ÖFB-Star David Alaba ab der 54. Minute wegen einer Roten Karte ohne ihren Kapitän Nacho auskommen müssen. Ähnlich spät war die Entscheidung auch in Sevilla gefallen. Artem Dowbyk hatte Girona per Elfer in Führung gebracht, kurz vor dem Ende gelang Betis-Innenverteidger German Pezzella das 1:1 (88.).