Real Madrid: Zidane tritt als Trainer zurück!

Fünf Tage nach dem Champions-League-Sieg ist Zinedine Zidane überraschend als Trainer des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid zurückgetreten. "Ich denke, dass diese Mannschaft einen Wechsel braucht", sagte der Franzose bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz am Donnerstag im Madrid.

Tolle Momente

Zidane war seit Jänner 2016 Cheftrainer von Real. Seitdem verlor er keines seiner acht Endspiele, zuletzt gewann er am Samstag mit Real in Kiew gegen Liverpool zum dritten Mal in Serie den Titel in der Fußball-“Königsklasse”. Vor seinem Engagement beim Starensemble um Cristiano Ronaldo betreute er die B-Mannschaft der “Blancos” und lernte als Co-Trainer unter Carlo Ancelotti, ehe er befördert wurde.