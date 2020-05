Real Madrid laut KPMG-Studie weiter wertvollster Club

Real Madrid ist weiterhin der wertvollste Fußball-Club der Welt. Zu diesem Ergebnis kommt eine jährliche Studie von Finanzexperten des Unternehmensberaters KPMG. Der "KPMG Football Benchmark" bezifferte den Unternehmenswert von Real mit 3,478 Milliarden Euro. Auf den Plätzen landeten Manchester United (3,342 Mrd.), der FC Barcelona (3,193) und Bayern München (2,878).

Die Folgen der Coronavirus-Pandemie sind in dem am Donnerstag vorgestellten Bericht allerdings noch nicht berücksichtigt. "Die unmittelbaren Effekte können noch nicht quantifiziert werden", erklärte Andrea Sartori, Global Head of Sport von KPMG.