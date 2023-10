Real Madrid holt Sieg in Neapel - Inter schlägt Benfica

Real Madrid hat auch aus Neapel drei Zähler entführt. Der 14-fache Rekordtitelträger gewann am Dienstag ohne den verletzten David Alaba bei der SSC Napoli mit 3:2 und verbuchte im zweiten Gruppenauftritt in der Fußball-Champions-League den zweiten Sieg. Inter Mailand schlug Benfica Lissabon in der Salzburg-Gruppe mit 1:0. Manchester United verlor daheim gegen Galatasaray 2:3, Arsenal unterlag in Lens mit 1:2. Bayern München drehte die Partie in Kopenhagen zu einem 2:1-Sieg.

Im prall gefüllten Stadio Diego Armando Maradona erwischte Napoli im Spitzenduell den besseren Start. Nach einem Eckball patzte Reals Torhüter Kepa Arrizabalaga, der Norweger Leo Östigard (19.) drückte den von der Latte zurückprallenden Ball per Kopf über die Linie. Die Madrilenen ließen sich nur bedingt beeindrucken und drehten die Partie bis zum Pausenpfiff. Hauptdarsteller war Jude Bellingham. Der Engländer fing einen Pass ab und brachte Vinicius Jr. ins Spiel. Der von einer Verletzung zurückgekehrte Brasilianer ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen (27.). Bellingham selbst schloss eine Solo zum 2:1 (34.) ab. Es war das bereits neunte Tor in dieser Saison für den Neuzugang.

Doch Napoli vermochte zuzusetzen. Nach einem Handspiel von Nacho bei einer Abwehrbewegung gab es Strafstoß, Piotr Zielinski (54.) verwertete zielsicher. Die Süditaliener witterten den Sieg, ein Kunstschuss von Federico Valverde ließ das Team von Carlo Ancelotti aber noch einmal jubeln. Der Uruguayer zog nach einem Eckball aus dem Hinterhalt knallhart ab, der von der Latte abprallende Ball traf Napolis Torhüter Alex Meret und sprang über die Linie (78.).

Im zweiten Spiel der Gruppe C verpasste Union Berlin den ersten Champions-League-Sieg der Vereinsgeschichte trotz 2:0-Führung und setzte seine Niederlagen-Serie auch auf europäischer Bühne fort. Vor 73.445 Fans im Berliner Olympiastadion gewann der SC Braga durch ein Tor in der Nachspielzeit 3:2. Sheraldo Becker (30., 37.) hatte die umjubelten Berliner Premieren-Treffer in der Königsklasse erzielt. Sikou Niakaté (41.), Armindo Bruma (51.) und André Castro (94.) drehten die Partie. Christopher Trimmel sah Unions Niederlage von der Ersatzbank aus.

Inter schrieb nach dem Remis zum Auftakt gegen Real Sociedad daheim voll an. Denzel Dumfries fand in einer chancenarmen ersten Spielhälfte die beste Möglichkeit für die ohne den verletzten Marko Arnautovic spielenden Mailänder vor, Torhüter Yann Sommer musste auf der Gegenseite gegen Benficas Fredrik Aursnes klären. Marcus Thuram (62.) beendete nach Vorlage von Dumfries schließlich die Torsperre. Danach ließ Inter in Person von Lautaro Martinez noch Möglichkeiten ungenutzt. Der argentinische Weltmeister scheiterte gleich mehrmals aus guter Position.

Kevin Danso holten mit Lens einen Heimsieg über den englischen Vizemeister. Die Gunners profitierten zunächst von einem Patzer von Lens-Profi Adrien Thomasson. Danso kam gegen Gabriel Jesus nicht in den Zweikampf, der Brasilianer vollendete (14.). Thomasson machte seinen Fehler mit dem 1:1 (25.) gut, nachdem Arsenals Torhüter David Raya ein Abschlag misslungen war. In der zweiten Halbzeit konnte Arsenal nicht mehr zulegen, Elye Wahi (69.) traf hingegen noch einmal für die Franzosen. Im Parallelspiel der Gruppe trennten sich PSV Eindhoven und der FC Sevilla in einer unterhaltsamen Partie mit einem 2:2.

In Manchester gingen die "Red Devils" gegen Galatasaray geschlagen vom Feld. Rasmus Höjlund brachte United zweimal voran. Der ehemalige Sturm-Torjäger traf nach Rashford-Flanke zunächst per Kopf (17.) und stellte in der zweiten Halbzeit nach einem Antritt auf 2:1 (67.). Die Türken konnten ihrerseits immer kontern. Zunächst durch den ehemaligen Manchester-Profi Wilfried Zaha (23.), dann durch Kerem Aktürkoglu (71.). Ein haarsträubender Fehlpass von United-Torhüter Andre Onana bescherte Galatasaray dann einen Elfmeter. Casemiro musste mit Gelb-Rot von Feld, Mauro Icardi schoss aber am Gehäuse vorbei (78.). Der Argentinier machte seine Tor doch noch: Eine Kopfballabwehr von Teamkollege Davinson Sanchez wurde zur idealen Vorlage, Icardi machte mit einem Schupfer alles richtig (81.).

Kopenhagen lieferte den Bayern einen harten Fight. Die Münchner mit Konrad Laimer im zentralen Mittelfeld arbeiteten sich zwar oft in den Gefahrenbereich vor, die große Torchance blieb aber aus. Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Deutschen zunächst mehr vom Spiel, das Tor schoss allerdings Dänemarks Meister. Nach einem geblockten Schuss war Lukas Lerager per Dropkick zur Stelle. Thomas Tuchel sollte sich aber noch freuen. Jamal Musiala schloss nach einem Dribbling platzierte zum Ausgleich (67.) ab, ehe Thomas Müller ideal für den ebenfalls eingewechselten Mathys Tel (83.) auflegte. Sven Ulreich verhinderte im Finish mit einer Parade den Ausgleich und bescherte den Bayern den zweiten Sieg.