Re-Use-Truck auf Zwischenstopp in Hohenems

Am kommenden Donnerstag, dem 14. Oktober 2021, von 8.30 bis 11.30 Uhr fährt der neue Re-Use-Truck erneut beim Wochenmarkt am Schlossplatz vor und vermittelt wertvolle Informationen zur Wiederverwendung von Elektroaltgeräten.

Gebrauchte und funktionstüchtige oder nicht mehr gebrauchte Elektrogeräte werden in der „carla Elektrowerkstatt“ auf Sicherheit und Funktion geprüft und zum Wiederverkauf in den „carla Einkaufsparks“ angeboten. Dort können Preis- und Umweltbewusste gut erhaltene, geprüfte Elektrogeräte für ihren Haushalt erwerben.

Neben der Abgabe beim Re-Use-Truck besteht alle zwei Wochen eine Abgabemöglichkeit bei der Sammelstelle für Elektroaltgeräte beim Werkhof (in geraden Kalenderwochen samstags von 8.30 bis 11.30 Uhr). Bitte dabei dem übernehmenden Personal den Hinweis auf die Brauchbarkeit des Gerätes geben. Dann findet es den richtigen Weg in die Re-Use-Schiene.