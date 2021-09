Re-Use-Truck auf Zwischenstopp in Hohenems

Vergangene Woche fuhr der neue Re-Use-Truck beim Wochenmarkt am Schlossplatz vor und vermittelte wertvolle Informationen zur Wiederverwendung von Elektroaltgeräten.

Sowohl der Bedarf als auch das Potenzial an brauchbaren Elektrogeräten ist hoch. Tatsächlich abgegeben werden allerdings relativ wenige. Ein ewig gelagertes Gerät am Dachboden oder im Keller macht wenig Sinn.

Der nächste Stopp des Re-Use-Trucks beim Wochenmarkt am Schlossplatz ist am Donnerstag, dem 14. Oktober 2021.

Dabei werden Elektrogeräte auch direkt vor Ort übernommen. In Einzelfällen können auch Hausabholungen vereinbart werden.