RBI steigerte nach neun Monaten Gewinn, Ausblick verbessert

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat ihren Gewinn heuer nach neun Monaten klar gesteigert. Das Konzernergebnis stieg über eine Milliarde auf 1,06 Mrd. Euro an. In der Vorjahresperiode waren es 599 Mio. Euro gewesen. Unterstützend wirkten geringere Risikokosten. Nach drei Quartalen lagen diese bei 152 Mio. Euro, zur gleichen Zeit lagen im Jahr 2020 noch 497 Mio. Euro bei der Bank auf der hohen Kante.

Ertragsseitig ging der Zinsüberschuss leicht zurück (minus 1,2 Prozent auf 2,44 Mrd. Euro), belastet vom Niedrigzinsumfeld in einigen Märkten der RBI sowie von Währungsabwertungen, heißt es im Geschäftsbericht der Bank. Die RBI ist die in vielen Ländern in Osteuropa sowie in Russland tätig. Der Provisionsüberschuss erhöhte sich dank Steigerungen bei den Zahlungstransaktionen sowie dem Fremdwährungsgeschäft um 15,6 Prozent auf 1,47 Mrd. Euro.