RB Salzburg fixierte hochkarätigen Test gegen Liverpool

Zu einem Testspiel-Kracher kommt es am 25. August in der Salzburger Red Bull Arena: Der FC Salzburg gab am Mittwoch bekannt, dass man kurzfristig ein Kräftemessen mit dem englischen Meister FC Liverpool fixieren konnte. Das Match am kommenden Dienstag (16.00 Uhr) wird live auf ServusTV zu sehen sein.

Es ist auch ein altbekannter Gegner für die Salzburger, Liverpool war im vergangenen Dezember im Champions-League-Gruppenspiel zu Gast und gewannen dies 2:0. Möglich wurde das kommende Spiel auch durch die Verlegung des ursprünglich geplanten Trainingslagers der Reds von Frankreich nach Salzburg. Bei den Engländern war ja im Trainingslager im Pinzgau ein Coronafall im Team bekanntgeworden, dies stellt aber kein Problem dar. Im Liverpool-Kader stehen die Ex-Salzburger Takumi Minamino, Naby Keita und Sadio Mane.

Dauerkarten-Besitzer von Red Bull Salzburg müssen schnell sein, denn ein Kontingent von 1.250 Tickets wird unter diesen verlost.