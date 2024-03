RB Leipzig nach 5:1 in Köln auf Rang vier

RB Leipzig hat sich am Freitag in der deutschen Fußball-Bundesliga zumindest für zwei Tage auf Rang vier geschoben. Die Sachsen feierten gegen den 1. FC Köln einen 5:1-Auswärtssieg und liegen damit zwei Punkte vor Vizemeister Borussia Dortmund, der am Sonntag Eintracht Frankfurt empfängt. Die Kölner sind weiterhin auf dem Relegationsplatz 16 zu finden und könnten am Samstag auf einen direkten Abstiegsplatz zurückfallen.

Xavi Simons hatte die Gäste nach einer Viertelstunde in Führung gebracht, der FC glich durch Sargis Adamyans schnell aus (18.). Nach dem Seitenwechsel machten Lois Openda (63., 67.), Amadou Haidara (70.) und Yussuf Poulsen (82.) alles klar für RB. Für Köln war es die höchste Heimniederlage seit dem 1:6 gegen Borussia Dortmund im März 2012. Bereits das Hinspiel im vergangenen Oktober hatte Leipzig mit 6:0 gewonnen.

Bei den Siegern spielte Xaver Schlager durch, Christoph Baumgartner wurde in der 75. Minute eingewechselt und Nicolas Seiwald saß auf der Bank. Bei den Kölnern wurde Florian Kainz in der 73. Minute ausgetauscht, Dejan Ljubicic fehlte wegen einer Erkrankung.