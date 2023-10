Razzia bei russischem Oligarchen am Tegernsee: Luxusautos im Wert von 320.000 Euro sichergestellt

Die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS) und verschiedene Behörden unterstützten die Sicherstellung von Luxusautos auf dem Anwesen des russischen Oligarchen Alischer Usmanow am Tegernsee.

Am Donnerstag führten 30 Mitarbeiter der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS) eine Razzia auf dem Anwesen des russischen Oligarchen Alischer Usmanow am Tegernsee durch. Dabei wurden mehrere Luxusfahrzeuge sichergestellt, darunter ein Mercedes Maybach S500 im Wert von etwa 140.000 Euro und ein Mercedes Brabus Van im Wert von etwa 180.000 Euro .

Polizei unterstützte den Zoll bei der Razzia

Vermögen in der EU eingefroren

Seitdem wurden Usmanows Vermögenswerte in der EU eingefroren oder sichergestellt. Dies schließt hochwertige Luxusfahrzeuge ein, die von einem seiner Anwesen am Tegernsee abtransportiert wurden. Einige dieser Fahrzeuge waren bereits in einer Tiefgarage in Rottach gefunden worden, wo Usmanows Autos zur Miete untergebracht waren.