Raus aus dem Nest: Die Osterferien werden bunt

Die Marktgemeinde Rankweil und die Stadt Feldkirch haben gemeinsam ein Osterferienprogramm zusammengestellt, das trotz der besonderen Umstände viel Abwechslung verspricht. Vom 27. März bis zum 5. April dürfen sich die Kinder und Jugendlichen auf eine tolle Feriengestaltung freuen.

So können sich Rankweils sowie Feldkirchs Jugendliche auf Hip-Hop und Breakdance Online Workshops des Tanzvereins „One Step Ahead Crew“ freuen oder etwa auf die diesjährige Sozialaktion der Pfadfindergruppe Rankweil zugunsten der CliniClowns, die für Familien einen spannenden Lauf mit zehn Stationen durch ganz Rankweil verspricht. Informationen und Laufkarten, die die Stationen verraten, gibt es um zwei Euro im Bürgerservice Rankweil, bei der Raiffeisenbank Rankweil und in der Gärtnerei Angeloff.

Auch in Feldkirch dürfen sich die Kinder und Jugendlichen auf einen Tanzworkshop in Kooperation mit der Kindershowtanzgruppe „Jumpies“ freuen. Die Pfadfinder St. Martin Altenstadt-Levis laden zu einem Bastelnachmittag ein und die Turnerschaft Jahn sowie die Kath. Jugend Nofels engagieren sich ebenso, um den Kindern und Jugendlichen ein möglichst buntes Programm bieten zu können.

Weitere Highlights der Programme

Das Ferienprogramm der Marktgemeinde Rankweil und der Stadt Feldkirch bietet viele weitere Highlights: So findet in Rankweil ein Stop-Motion-Workshop statt und in der Osterbäckerei kann ein eigenes Osternest gestaltet werden. Feldkirch bietet eine Ostereier-Rallye im Reichenfeld sowie das Basteln eines Osterkranzes.