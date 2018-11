Raumtransporter "Cygnus" startete zur ISS

Der US-Raumtransporter "Cygnus" ist mit Nachschub unterwegs zur Internationalen Raumstation ISS. Wie die US-Raumfahrtbehörde NASA am Samstag mitteilte, startete die Antares-Rakete mit der unbemannten Cygnus-Kapsel Samstagfrüh vom Weltraumbahnhof Wallops Island vor der Küste des US-Staates Virginia.

Bereits am Freitag war vom Weltraumbahnhof im kasachischen Baikonur ein russischer Raumtransporter zur ISS geschickt worden. Er hatte mehr als zwei Tonnen Fracht geladen, unter anderem Treibstoff, aber auch Sauerstoff, Wasser und Material für wissenschaftliche Experimente. Die Ankunft von “Progress” an der ISS ist für Sonntagabend geplant. Am Montagmorgen soll dann die “Cygnus”-Kapsel folgen.