Raumsonde "Psyche" zu metallreichem Asteroiden unterwegs

Die NASA-Raumsonde "Psyche" ist in Richtung eines metallreichen Asteroiden gleichen Namens gestartet. An Bord einer "Falcon Heavy"-Rakete vom privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk hob die Sonde am Freitag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Staat Florida ab. Wegen schlechten Wetters war der Start zuvor um einen Tag verschoben worden. Beim Transport war österreichische Technologie im Einsatz gewesen.

Für den Transport des Satelliten von der Produktionsstätte in Pasadena, Kalifornien, im Westen der USA zum Weltraumbahnhof an der Ostküste kam österreichische Technologie zum Einsatz: Er wurde in einem Hightech-Container des österreichischen Weltraumzulieferers Beyond Gravity Austria (vormals RUAG Space) transportiert, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Satellitencontainer fungiere "als mobiler Reinraum mit hochwertiger Dämpfungs- und Klimatechnik und hoher Reinheit," so Wolfgang Pawlinetz, Leiter des Thermal -und Mechanismengeschäfts bei Beyond Gravity, laut Aussendung. Der wiederverwertbare Satellitencontainer von Beyond Gravity wird auch für die NASA-Mission "Europa Clipper" verwendet, die 2024 in den Weltraum starten soll.