Raumordnungslandesräte tagen zur Bodenstrategie in linz

Oberösterreichs Raumordnungslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) hat für Donnerstag alle Ressortkollegen aus den Bundesländern sowie Vertreter von Städte- und Gemeindebund zur "ersten gesamtösterreichischen Raumordnungstagung" nach Linz geladen. Nach wie vor steht ein Beschluss zur Österreichischen Bodenstrategie aus. Das Regierungsziel, den Bodenverbrauch bis 2030 auf 2,5 Hektar pro Tag zu beschränken, wird etwa von Gastgeber Achleitner abgelehnt.

An der Berechnungsmethode scheiden sich aber die politischen Geister in den Ländern und im Bund. Auf der Tagung in Linz würden erstmals "einheitlich erhobene und damit vergleichbaren Bundesländer-Zahlen" diskutiert, kündigte Achleitner einen Schulterschluss der Länder, Städte und Gemeinden für "eine nachhaltige Raumordnungspolitik" an.