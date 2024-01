Raumkapsel mit vier Europäern erreicht die ISS

Eine vierköpfige europäische Crew hat die Internationale Raumstation ISS erreicht, darunter erstmals ein türkischer Astronaut. Ihre Raumkapsel dockte am Samstag an die ISS an. Neben dem türkischen Luftwaffenpiloten Alper Gezeravci sind auch der schwedische Astronaut Marcus Wandt, der Italiener Walter Villadei und der US-Spanier Michael López-Alegría Teil der Mission Ax-3, die vom privaten US-Raumfahrtunternehmen Axiom Space mit der US-Raumfahrtbehörde NASA organisiert wird.

Die Besatzung wurde von der siebenköpfigen Crew der ISS begrüßt. Diese setzt sich aus zwei US-Astronautinnen, einem dänischen und einem japanischen Raumfahrer sowie drei russischen Kosmonauten zusammen. "Schön, fünf Europäer im Weltraum auf der ISS zu sehen", erklärte der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer im Onlinedienst X, ehemals Twitter.

Die an einer SpaceX-Falcon-9-Rakete befestigte Dragon-Kapsel war am Donnerstag am Weltraumbahnhof Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida gestartet. Die Neuankömmlinge werden rund zwei Wochen auf der ISS verbringen und eine Reihe von Experimenten vornehmen. Ziel ist es unter anderem, die Auswirkungen der Mikrogravitation auf den menschlichen Körper besser zu verstehen.