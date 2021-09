RaumHörGeschichten

Ein Küchenbuffet, Kaffee- und Teegeschirr aus den 70er-Jahren, ein Tisch, sechs Stühle der Carla Vorarlberg und ein leuchtend roter Kelim verwandelten einen Teil des Schlossplatzes am vergangenen Samstag kurzerhand in eine Outdoor-Küche.

In Zusammenarbeit mit dem künftigen Literaturhaus Vorarlberg und der Stadt Hohenems luden sie zahlreiche Passanten auf einen Kaffee an ihren Tisch und starteten so interessante wie überraschende Gespräche über das Erleben des Ortskerns in Hohenems. Mütter mit Kindern, Zugewanderte, Senioren oder auch Teenager erzählten, wie sie die Mitte ihrer Stadt wahrnehmen, welche Wege sie nehmen, was sie dabei sehen oder auch hören. Ihr Blick zurück zeigte eine Marktstraße, die noch zweispurig geführt wurde oder einen Emsbach, der über seine Ufer getreten war und sein Wasser in die Markstraße fließen ließ. Mit dem Blick in die Zukunft zeichneten die Hohenemser das Bild eines lebendigen, grünen Ortskerns, der auch Raum für die Stille und bewusste Wahrnehmung öffnet.