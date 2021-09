RaumHören – RaumErleben

Die Gespräche finden immer in der Küche statt.

In Zusammenarbeit mit „literatur:vorarlberg netzwerk“ lehnt sich die Bespielung des öffentlichen Raums an die Bushaltestelle im Hohenemser Zentrum an, den „RaumBildGeschichten“. Auch in dem visuell konzipierten Format beleuchtet das Netzwerk gemeinsam mit der Abteilung für Raumplanung des Landes Vorarlberg anhand von wechselnder Gestaltung den Hohenemser Ortskern und macht die Themen der Stadtentwicklung sichtbar. Ein Abstecher in die Autorenküche am Samstagvormittag lohnt sich – schließlich ist es eine schöne Möglichkeit, sich zu beteiligen und an der Verwandlung des öffentlichen Raums mitzuwirken. Zu finden ist die virtuelle Küche bei Schönwetter am Schlossplatz – bei Regen zieht sie unter die Passage zum Bioladen-Café Frida in die Marktstraße.