Raum für Fragen und unterschiedliche Perspektiven

FAQ-Organisatorin Aurelia Batlogg-Windhager über Herausforderungen, Programm und Erwartungen an das Festival.

Erstmals seit 2018 wurde das FAQ Bregenzerwald wieder auf 3,5 Tage verkürzt. Man arbeite dieses Jahr unter verschärften finanziellen Rahmenbedingungen, heißt es vonseiten der Veranstalter. Das FAQ Bregenzerwald sei leider kein Selbstläufer. "Beim FAQ geht es um häufig gestellte Fragen, die wir uns alle in der Region, in Europa und global stellen. Wir wollen Räume schaffen, in denen diese Fragen diskutiert werden können", erklärt Organisatorin Aurelia Batlogg-Windhager am Montag bei Moderatorin Magdalena Raos in Vorarlberg LIVE. Die Vorbereitungen laufen derzeit auf Hochtouren. Am 7. September geht es los, seit 21. Juli gibt es die Festival-Tickets im Vorverkauf. Auch das Programm ist schon auf der Website online.