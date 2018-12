Rauch postet "Bild des Anstoßes"

Schwarzach - Landesrat Johannes Rauch postete am Dienstag Abend ein Bild auf Facebook, das der Landes-ÖVP und Markus Wallner noch bestens in Erinnerung sein dürfte.

Eine Runde von Spitzenpolitikern der Vorarlberger Grünen saß vor Kurzem an einem Tisch in einem Dornbirner Lokal zusammmen, der aufmerksame Beobachter an eine Geschichte aus dem Frühjahr dieses Jahres erinnern wird. Daniel Zadra, Adi Gross, Katharina Wiesflecker und Johannes Rauch sitzen vor einem Bild, das die ÖVP noch vor wenigen Monaten so nicht auf der Seite des Landeshauptmannes sehen wollte, wie VOL.AT Anfang April berichtet hat. Johannes Rauch stellte das Gruppenbild mit Bild im Hintergrund auf Facebook und wollte sich den Seitenhieb offensichtlich nicht verkneifen: “Wir haben uns etwas dabei gedacht und müssen daher das Bild im Hintergrund nicht wegretuschieren”.