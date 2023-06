Rauch für Umkehr der Wege im Gesundheitssystem

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat am Donnerstag beim Festkongress anlässlich 75 Jahre Österreichische Apothekerkammer in Wien bekräftigt, dass es bei der Gesundheitsreform auch eine Umkehr der Wege im Gesundheitssystem brauche. Die Abfolge für die Patientinnen und Patienten müsse sein: "Digital, vor ambulant, vor stationär", sagte er. Apothekerkammerpräsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr forderte dafür u.a. eine neue telemedizinische Plattform.

"Die österreichische Gesundheitsversorgung ist schwer medizinlastig, ärztelastig", sagte Mursch-Edlmayr. Im internationalen Vergleich habe Österreich genügend Ärzte, "aber es hapert ein bissl an der Verteilung", sagte sie. Neben der Forderung nach einer telemedizinischen Plattform als frühe Anlaufstelle für Patientenfragen bot sie daher an, Apothekenräumlichkeiten für Ärzte zur Verfügung zu stellen. "Wir haben 1.400 Apotheken, die flächendeckend verteilt sind, wir haben Räumlichkeiten, wir haben Dienstzimmer." Ärzte könnten "bei uns ordinieren".

Wenn man jetzt nicht handle, werde das Gesundheitssystem "an die Wand fahren", sagte Rauch. Die Chance der Finanzausgleichsverhandlungen müsse heuer genutzt werden, sonst bleibe die nächsten fünf Jahre alles wie es ist. "Wenn wir die sieben Milliarden Euro jetzt nicht investieren, dann wird es doppelt teuer", betonte der Gesundheitsminister. Er wolle die Reformen aus einer Situation heraus angehen, "wo es noch Gestaltungsmöglichkeiten gibt", nicht erst aus einer Not heraus.

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) wünschte sich in Bezug auf den Medikamentenmangel, dass ein digitales System zustandegebracht wird, das den Patienten sagen kann, in welcher Apotheke eine Arznei vorrätig ist oder in welcher es innerhalb von drei Stunden verfügbar sein kann. "Ich glaube, das ist möglich." Die Apotheken hätten bereits einen "wahnsinnigen Vorsprung" in Sachen Digitalisierung, lobte er. Mursch-Edlmayr, antwortete, solch ein System sei "work in progress", die Benutzerfreundlichkeit müsse aber schlussendlich passen.