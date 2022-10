Rauch erließ strengere Regeln für Welpenhandel

Für den Welpenhandel gelten in Österreich künftig strengere Regeln. Vor allem Fälle von Handel mit kranken Tieren, die zu früh von der Mutter getrennt werden, sollen mit einer neuen Verordnung unterbunden werden. Anlässlich des Welttierschutztages kündigte Tierschutzminister Johannes Rauch (Grüne) zudem weitere Maßnahmen zum Schutz von Heimtieren an - der Fokus liegt dabei auf dem Ende der Qualzucht.

"Illegaler Welpenhandel verursacht jede Menge Tierleid. Die Tiere werden oft in Hinterhöfen gezüchtet, zu früh von der Mutter getrennt und auf quälerische Art transportiert", hieß es in einer Aussendung. Mit der Novelle der Veterinärbehördlichen Binnenmarktverordnung (BVO) wird nun das Mindestalter für die Einfuhr von Welpen auf 16 Wochen festgelegt. Das erschwere den Handel, schütze die Tiere und reduziere nicht zuletzt Gesundheitsgefahren für den Menschen.

Die Verschärfung wurde bereits Ende September 2021 vorgestellt und in Begutachtung geschickt. Zahlreich eingegangene Stellungnahmen von Hundehaltern machten eine Präzisierung der Ausnahme für einzelne Tiere nötig. Die Verordnung wurde heute, 4. Oktober, kundgemacht und tritt 14 Tage später in Kraft. "Mit der Novelle schieben wir dem illegalen Handel mit Welpen einen Riegel vor - zum Wohl der Tiere", so Rauch.