Rätselraten über Zukunft des Lamarr-Shoppingtempels

In Wien stellt sich angesichts der Signa-Turbulenzen derzeit unter anderem die Frage, wie es mit dem geplanten Nobelkaufhaus Lamarr auf der Mariahilfer Straße weitergeht - dem aktuell wohl prominentesten Rohbau Wiens. Das Projekt sollte im kommenden Jahr fertiggestellt werden. Nun wird gerätselt, ob es tatsächlich dazu kommen wird. Gemunkelt wird über einen bevorstehenden "Baustopp". Einen solchen gibt es formal aber nicht, wie man im Rathaus betont.

Im Frühjahr 2025, also in knapp einem Jahr, sollte der mehrstöckige Bau eröffnet werden. Das wurde zumindest noch im Vorjahr bei einer für Medienvertreter organisierten Baustellenbesichtigung angesichts der Dachgleiche versichert. Das Kaufhaus, das nach der aus Wien stammenden Hollywooddiva und Erfinderin Hedy Lamarr benannt ist, entsteht am ehemaligen Leiner-Standort. Auf 20.000 Quadratmetern Verkaufsfläche und acht Etagen würden, so hieß es, lokale und internationale Marken ihr Sortiment - also etwa Bekleidung, Accessoires, Heimbedarf oder Lebensmittel - feilbieten.