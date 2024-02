Ratingagentur Moody's senkte Israels Kreditwürdigkeit

Die US-Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit des Staates Israel wegen des Gaza-Kriegs herabgestuft. Israels Note wurde um eine Stufe von A1 auf A2 gesenkt, wie Moody's am Freitag mitteilte. Zur Begründung erklärte die Ratingagentur, der "militärische Konflikt mit der Hamas" und seine Folgen würden das "politische Risiko für Israel erhöhen und seine (Israels) exekutiven und legislativen Institutionen und seine finanzpolitische Stärke auf absehbare Zeit schwächen".

Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich reagierte mit Kritik auf die Herabstufung. Die Entscheidung beruhe nicht auf soliden wirtschaftlichen Überlegungen und sei gleichbedeutend mit einem pessimistischen "Manifest", sagte Smotrich am Samstag. "Die israelische Wirtschaft ist nach allen Maßstäben stark. Sie ist in der Lage, alle Kriegsanstrengungen an der Front und an der Heimatfront aufrechtzuerhalten, bis mit Gottes Hilfe der Sieg errungen ist", ergänzte der Rechtsaußen-Politiker, der bekennender Anhänger eines "Groß-Israel", also einer Vertreibung der Palästinenser aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen ist.