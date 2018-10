Rast mit fünftem Sieg en suite weiter im DTM-Titelrennen

Das Titelrennen im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) bleibt bis zum Schluss spannend.

Der in Bregenz lebende Deutsche Rene Rast feierte am Samstag im vorletzten Saisonlauf auf dem Hockenheimring nach einem interessanten Rennen seinen bereits fünften Sieg in Serie und wahrte damit seine Titelchance. Der Audi-Pilot hält nun als Dritter bei 223 Punkten. 15 Zähler fehlen ihm auf Leader Gary Paffett.

“Leider nicht zueinander gefunden”

DTM-Boss Gerhard Berger äußerte sich am Samstag in einer Aussendung zum Fehlen des Red Bull Rings in Spielberg im Rennkalender 2019. “Ich habe mit Red Bull seit 30 Jahren eine enge Beziehung, und wir haben in dieser Zeit viel gemeinsam gemacht, wenn es gepasst hat – aber auch Dinge nicht gemacht, wenn nicht beide Seiten überzeugt waren”, erklärte der Ex-Formel-1-Pilot aus Tirol. “Wir haben diesmal leider nicht zueinander gefunden, sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus terminlichen Gründen. Das hat aber keinerlei negative Auswirkungen auf unser Verhältnis, und es ist gut möglich, dass es in Zukunft wieder passt und der Red Bull Ring wieder im Kalender ist”, betonte Berger.