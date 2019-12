Rassistische Rufe gegen deutschen Chelsea-Spieler Rüdiger

Nach rassistischen Beleidigungen gegen den deutschen Chelsea-Profi Antonio Rüdiger hat die Vereinigung der englischen Profi-Fußballer (PFA) die britische Regierung aufgefordert, das Problem Rassismus im Fußball zu untersuchen und Lösungen herbeizuführen. Der Nationalspieler war beim 2:0-Erfolg seines Clubs bei Tottenham Hotspur mehrfach von Spurs-Fans rassistisch beleidigt worden.

Tottenham kündigte bereits am Sonntagabend Untersuchungen an. "Jede Form von Rassismus ist völlig inakzeptabel und wird in unserem Stadion nicht toleriert", schrieb der Verein auf seiner Internetseite. Als Maßnahmen kündigte der Club Stadionverbote an.