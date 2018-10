Rassismusvorwurf gegen Polizei - Interne Überprüfung

Nach Rassismusvorwürfen gegen die Wiener Polizei wegen einer Amtshandlung im Josef-Strauß-Park läuft die rechtliche Aufarbeitung des Vorfalls an. Mehrere NGOs haben bei der Bürgerinformation der Landespolizeidirektion Beschwerde eingelegt. Die Polizei ihrerseits überlegt die Befassung der Datenschutzbehörde. Die interne Überprüfung bezüglich des Auftretens der Beamten ist noch nicht abgeschlossen.

Am Sonntagnachmittag vor einer Woche (14. Oktober) hatten Polizisten eine Gruppe junger, hauptsächlicher schwarzer Männer in dem Park im Bezirk Neubau kontrolliert. Es handelte sich um den Wiener Rapper T-Ser und weitere Musiker und Label-Kollegen. Die Männer fühlten sich provoziert und nur wegen ihrer Hautfarbe aufs Korn genommen. Teile der Amtshandlung wurden von den Betroffenen gefilmt und fotografiert und landeten unter dem Hashtag #nichtmituns und großem öffentlichen Interesse im Internet.

Über den Amtsweg Beschwerde eingelegt haben die Betroffenen laut Polizeisprecher Paul Eidenberger bisher nicht. Die LPD Wien, wo von Anfang an betont wurde, es gebe an der Rechtmäßigkeit der Amtshandlung an sich keinen Zweifel, war unmittelbar danach eine interne Überprüfung angekündigt worden. Nunmehr werde aber auch geprüft, ob die Polizei ihrerseits sowie die beteiligten Polizisten als Privatpersonen rechtliche Schritte einleiten werden.