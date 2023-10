Raser nach Verfolgungsjagd mit Wiener Polizei vor Gericht

Wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung, schwerer Körperverletzung, schwerer Sachbeschädigung und Widerstands gegen die Staatsgewalt muss sich am Mittwoch ein 33-Jähriger am Wiener Landesgericht verantworten. Der Mann hatte sich am 19. Juli 2023 mit der Polizei eine wilde Verfolgungsjagd durchs Stadtgebiet geliefert, wobei er abschnittsweise über 200 Stundenkilometer auf den Tacho brachte. Laut Anklage stand der Lenker unter dem Einfluss von Kokain.

Der Angeklagte war auf der Südosttangente (A23) einem zivilen Streifenwagen aufgefallen. Versuche, den Raser zum Stoppen zu bringen, schlugen fehl, der Lenker stieg stattdessen weiter aufs Gas. Das ihn verfolgende Polizeifahrzeug kam schließlich ins Schleudern und kollidierte mit einem unbeteiligten Pkw. Fünf Personen, darunter ein Polizist und zwei Kinder, wurden dabei verletzt. Der 33-Jährige konnte erst im Kreuzungsbereich Leberstraße - Geiselbergstraße in Wien-Simmering angehalten und vorläufig festgenommen werden. In seinem Auto wurden Suchtmittel sichergestellt.