Rasen, Leberschnaps und sinnliche Systeme

Skulpturen bereichern den Kunstsommer.

Den Bregenzerwälder Künstler Herbert Meusburger kennt man als Bildhauer, seit einigen Jahren auch als Maler. In archaischem Granit arbeitet er sich konsequent und ernsthaft an den Parametern der Bildhauerei, wie Stützen und Lasten, Verbinden und Trennen, ab. Techniken aus dem traditionellen Holzbau überträgt der 1953 in Bizau geborene Meusburger in den Stein. Glatte und raue Oberflächen, ineinander „verstrickte“ und gesteckte Elemente, akzentuieren die vielteiligen Granitformationen.

Seltene Pflanzen

Zuletzt hat sich mit der Natur ein besonders aktuelles und dem Künstler besonders nahes Thema immer stärker in sein Denken und vor allem malerisches Schaffen gedrängt. In einer eigens entwickelten Technik spachtelt Meusburger Farb- und Gipsschichten auf Grobspanplatten auf, um sie im Anschluss wieder teilweise abzukratzen. Die Herbstfarben des Mischwaldes, der sein Atelier umgibt, eine Föhnlage im Tal oder das Bild einer blühenden Feuchtwiese – es sind Stimmungen, die der Künstler in Struktur und Material freilegt.

Und eine existenzielle Dimension, wenn er sich in der zentralen Arbeit seiner Werkschau „Zeichensetzungen in Stein, Form und Farbe“ im Vorarlberg Museum mit rar gewordenen Pflänzchen befasst. Meusburger kommentiert damit unseren Umgang mit der Natur und die abnehmende Biodiversität. Steinelemente, zaunartig verflochten, umfangen in seiner Installation ein Stück Natur, das es so vielleicht bald wirklich nur noch im Museum geben wird.

Versuchsanordnung

Wo sich Herbert Meusburger dem Verschwinden von Artenvielfalt widmet, da erzählt der 1968 geborene, aus Innsbruck stammende Thomas Feuerstein im Kunstraum Dornbirn mit der monumentalen Installation „Clubcannibal“ eine Schöpfungsgeschichte der ganz anderen Art. In einer gigantischen Laborsituation befasst sich der Konzeptkünstler, Medienkünstler, Theoretiker und Autor mit dem Ursprung des Lebens, mit Stoffwechselprozessen und metabolischer Kunst, die in eine wahrhaft paradiesische Zukunftsvision mündet. An der Schnittstelle von Kunst, Philosophie und Wissenschaft entzieht sich diese erstaunliche Arbeit nicht nur jeglicher Kategorisierung in der zeitgenössischen Kunst. In einer faszinierenden Versuchsanordnung, die als Skulptur begehbar ist, werden in biotechnologischen Prozessen mit Bakterien Leberzellen gespeist und am Ende gar in Leberschnaps verwandelt.