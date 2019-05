Rapids letzter Play-off-Test ohne Erfolg und Aussagekraft

Rapids letzter Härtetest für das Europacup-Play-off hat am Samstag ohne Erfolg und ohne wirkliche Aussagekraft geendet. Wohl kein einziger Spieler aus der Anfangsformation beim Heim-1:2 gegen Altach dürfte am Dienstag gegen den SV Mattersburg beginnen - auch deshalb, weil sich gegen die Vorarlberger kein Kicker aus der zweiten Reihe aufdrängte.

Dass Rapid in den kommenden Tagen einen Kraftakt benötigt, um es noch in einen internationalen Bewerb zu schaffen, ist einer enttäuschenden Liga-Saison und der Niederlage im Cupfinale gegen Red Bull Salzburg geschuldet. “Wir haben uns das selbst eingebrockt. Wir hatten mehrere Chancen, uns für den Europacup zu qualifizieren, aber wir haben sie nicht genützt”, sagte Maximilian Hofmann.

Rapid gewann die beiden bisherigen Saison-Heimspiele gegen die Burgenländer und setzte sich in der zweiten Cup-Runde in Mattersburg im Elfmeterschießen durch. Die zwei Partien im Pappelstadion endeten jedoch mit Niederlagen für die Hütteldorfer, so auch das bisher letzte Duell vor einer Woche. Auch von der damaligen SVM-Anfangsformation stand kein einziger Spieler beim 0:4 am Samstag gegen Absteiger Wacker Innsbruck in der Start-Elf.