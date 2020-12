Rapids Heimstärke als Trumpf im "Finalspiel" gegen Molde

Österreichs Fußball-Vizemeister SK Rapid Wien empfängt am Donnerstagabend (18.55 Uhr/live Puls 4 und DAZN) Norwegens Vorjahres-Champion Molde FK zum Entscheidungsspiel in der Europa League. Die Hütteldorfer stehen dabei unter Siegzwang, wollen sie das angepeilte Sechzehntelfinale noch erreichen. Dafür benötigt die Mannschaft von Trainer Dietmar Kühbauer entweder ein 1:0 oder einen Erfolg mit mindestens zwei Toren Unterschied, nachdem Molde zu Hause 1:0 gewonnen hat.

"Wir wissen ganz genau, dass es ein enges Spiel werden wird. Wir brauchen definitiv eine bessere Leistung als in Norwegen. Aber jeder Spieler will das erreichen, will (in der Europa League) überwintern. Deshalb bin ich positiv (gestimmt), aber wir brauchen eine wirklich gute Leistung", betonte Trainer Dietmar Kühbauer am Mittwochnachmittag bei der Abschluss-Pressekonferenz vor dem "Finalspiel. Diese Spiele sind das Salz in der Suppe."