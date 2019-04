Rapid will Führung in der Qualifikationsgruppe absichern

Für Rapid Wien geht es am Dienstag (19:00 Uhr) gegen den TSV Hartberg in der 27. Runde der Fußball-Bundesliga darum, die Führung in der Qualifikationsgruppe abzusichern. Die Ausbeute in den bisherigen Ligaspielen gegen die Steirer war für den Rekordmeister mit nur einem Punkt jedoch mager. Auf Rapid-Verfolger Mattersburg wartet die Admira, im Abstiegskampf treffen Innsbruck und Altach aufeinander.

Rapid hat gegen Hartberg in zwei Ligaspielen nur einen Punkt geholt, auswärts setzte es im Oktober sogar eine bittere 0:3-Schlappe. Allerdings feierten die Hütteldorfer im Cup-Viertelfinale im Februar einen klaren 5:2-Heimsieg. Die beiden Kontrahenten kennen sich also gut.

“Klar ist, dass uns abermals ein Gegner erwartet, der nicht mit ganz offenem Visier spielen wird. Wir wollen aber auf alle Fälle in Hartberg eine gute Partie abliefern”, sagte Kühbauer zwei Tage nach dem 2:2-Remis gegen Altach. “Wir müssen abermals Lösungen in der Offensive finden, und das ist uns bislang im Frühjahr ganz gut geglückt”, blickte der grün-weiße Chefcoach mit Zuversicht voraus.

Stefan Schwab bekräftigte: “Wir werden uns so vorbereiten, dass wir aus Hartberg mit drei Punkten retour nach Wien reisen können.” Den einen Punkt gegen die Steirer in der laufenden Saison bezeichnete der Kapitän als “klar zu wenig”. “Im Cup haben wir aber gezeigt, wie man gegen sie gewinnen kann.”

Die Kühbauer-Truppe hat im Kalenderjahr 2019 nur eines von zehn Spielen auf nationaler Ebene verloren, am 10. März gab es in Mattersburg eine 1:2-Niederlage. Ganz anders sieht die Bilanz bei Kühbauers Gegenüber Markus Schopp aus, ist Hartberg doch seit dem 11. November sieglos. Ganze zwölf Runden wurden seitdem ausgetragen.

Schopp zollte Rapid großen Respekt. “Wir wissen natürlich, dass da extrem viel Qualität da ist”, sagte der Hartberg-Trainer. Dennoch wolle man den Fokus auf die eigenen Qualitäten legen. “Wir wissen auch, was wir können”, meinte Schopp. “Vielleicht bietet gerade Rapid die Möglichkeit, gewisse Dinge wieder ins rechte Lot zu rücken.”

Mattersburg und die Admira stehen indes vor einem richtungsweisenden “Doppel”. Erst treffen die beiden Rapid-Verfolger am Dienstag in der Südstadt aufeinander, am Samstag ist Mattersburg Schauplatz des Duells. Beide Teams waren im Frühjahr kaum zu stoppen und gehen mit breiter Brust ins Spiel.

Fünf Siege und zwei Unentschieden holte die Admira in acht Spielen, am vergangenen Wochenende setzte man sich zuhause gegen Hartberg mit 2:1 durch – der Sieg hätte dabei durchaus höher ausfallen können. “Gegen Mattersburg wollen wir unseren Lauf fortsetzten und die nächsten drei Punkte einfahren”, stellte Mittelfeldmann Stephan Zwierschitz klar.

Dass aber auch Mattersburg derzeit “gut drauf” ist, ist Zwierschitz nicht entgangen. “Das wird nicht einfach. Ich gehe von einem engen Spiel bis zum Schluss aus”, sagte der 28-Jährige. In der Tat weist auch Mattersburg eine ähnliche gute Frühjahrsbilanz auf, musste bei ebenfalls fünf Siegen aber zwei Niederlagen hinnehmen. Die Ausgangslage ist jedenfalls klar: Die Burgenländer liegen drei Punkte hinter Qualigruppen-Leader Rapid bzw. drei vor der drittplatzierten Admira. Die Woche wird also zeigen, wohin die Reise geht.

Dass Rapid an der Spitze noch abgefangen werden kann, glaubt Klaus Schmidt eher nicht. “Da müsste schon alles zusammenpassen”, meinte der Mattersburg-Trainer. Für ihn und seine Truppe gehe es eher um Platz zwei, der vermutlich auch das Play-off-Ticket bringt. Schmidt weiß, was am Dienstag auf den SVM zukommt. “Die Admira ist ein sehr, sehr unangenehmer Gegner, hat ein hervorragendes Frühjahr gespielt und mehr Punkte als wir gemacht”, erklärte der Steirer.

Im Abstiegskampf geht es für Wacker Innsbruck nun zweimal gegen den West-Konkurrenten SCR Altach. Am Dienstag macht das Heimspiel im Tivoli-Stadion den Anfang. Wacker-Coach Thomas Grumser zeigte sich zuversichtlich, dass sein Team nach drei Niederlagen in Folge bald wieder punkten werde. Die unter Alex Pastoor noch ungeschlagenen Altacher orientieren sich nach oben.

Die Innsbrucker mussten sich am Samstag Mattersburg 1:3 geschlagen geben, wobei das Ergebnis irreführend ist. Denn ein so deutlicher Unterschied war im Pappelstadion nicht zu erkennen, das Schlusslicht insgesamt sogar die aktivere Mannschaft. “Bitter” sei das im ersten Moment gewesen, merkte Grumser verständlicherweise an.

“Das ist Abstiegskampf. Wenn du da unten bist, hast du auch dieses Quäntchen Glück nicht”, meinte Kapitän Zlatko Dedic. “Im Grunde genommen fehlen Kleinigkeiten”, gab sich Grumser überzeugt. “Die müssen wir einfach mit aller Kraft, mit guter Energie, mit Konsequenz auch wieder versuchen, auf unsere Seite zu ziehen. Dann bin ich zuversichtlich, dass wir punkten und die Liga halten können.” Dass der FC Wacker die bisherigen Saisonspiele gegen Altach gewonnen hat, könnte als gutes Omen herhalten.

Die Vorarlberger dürfen nach zuletzt guten Leistungen in der Qualifikationsgruppe aber jedenfalls nach oben schielen. Gegen Rapid kassierte die Elf am Samstag erst in der Schlussphase zwei Tore, so wurde aus einem schon sehr wahrscheinlichen Sieg noch ein 2:2-Remis. “Dass man da das Gefühl hat, dass man verloren hat, ist logisch, aber wir haben nicht verloren”, sagte Trainer Pastoor nach einer eingehenden Analyse der Partie.