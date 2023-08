Rapid verpflichtet Karibik-Flügelstürmer Gale

Fußball-Bundesligist Rapid Wien hat den Flügelstürmer Thierry Gale unter Vertrag genommen. Der von der Karibikinsel Barbados stammende 21-Jährige unterschrieb bis Sommer 2027, wie die Hütteldorfer am Dienstag bekanntgaben. Gale spielte bis dato beim georgischen Erstligisten Dila Gori, an den Rapid für den nur 1,68 m großen Linksaußen laut Medienberichten 700.000 Euro an Ablöse überweist.

Rapids Cheftrainer Zoran Barisic zeigte sich überzeugt von den Fähigkeiten des schnellen Offensivmannes. "Wir haben ihn bei einigen Spielen beobachtet und ich freue mich, dass er sich für Rapid entschieden hat. Er ist ein feiner Fußballer und ich blicke der Zusammenarbeit mit viel Zuversicht entgegen."

In der laufenden Saison in Georgien hält Gale nach 25 Runden bei zwölf Toren und fünf Assists. Bei den Wienern ist Gale als möglicher Ersatz für Marco Grüll vorgesehen, um den es in den vergangenen Wochen immer wieder Wechselgerüchte gegeben hatte.