Rapid verlor kurios Partie gegen Hartberg 3:4

Rapid Wien hat am Samstag eine Heimniederlage gegen TSV Hartberg einstecken müssen. Der Tabellenführer der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga verlor 3:4 in einer kuriosen Partie mit drei Eigentoren und zwei Elfern, hat aber noch zwei Punkte Vorsprung auf den SV Mattersburg, der zu Hause gegen die Admira 1:1 spielte. Innsbruck feierte mit 4:1 in Altach einen seltenen Erfolg.

Rapid hat die Generalprobe für das Fußball-Cup-Finale am Mittwoch in Klagenfurt gegen Red Bull Salzburg verpatzt. Die Hütteldorfer verloren vor eigenem Publikum gegen Hartberg ein überaus seltsames Match mit 3:4 (2:2) und kassierten damit im sechsten Spiel der Bundesliga-Qualifikationsgruppe die erste Niederlage.

Die 13.100 Zuschauer im Allianz Stadion bekamen eine an spielerischen Höhepunkten arme, aber an Kuriositäten reiche Partie zu sehen. Die Steirer gingen durch ein Eigentor von Christoph Knasmüllner (4.) und einen Elfmeter von Dario Tadic (14.) 2:0 in Führung. Rapid schlug in Form von Eigentoren durch Thomas Rotter (29.) und Michael Huber (35.) zurück.

Ein weiterer Elfmeter von David Cancola (65.) und ein Treffer von Zakaria Sanogo (80.) brachten die Entscheidung, ehe Aliou Badji Resultatskosmetik gelang (84.). Rapid verlor nicht nur das Spiel, sondern auch Thomas Murg mit Gelb-Rot und Boli Bolingoli aufgrund einer Verletzung.

Der SV Mattersburg hat konnte den Umfaller von Rapid nur bedingt genutzt. Die Burgenländer kamen zu Hause gegen die Admira nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und verpassten einen großen Schritt Richtung Platz zwei in der Qualifikationsgruppe, der zum Play-off um einen Europacup-Platz berechtigen dürfte. Andreas Gruber brachte die in der ersten Hälfte klar überlegenen Mattersburger in Führung (22.). Doch zu Beginn der zweiten Hälfte traf Sinan Bakis (50.) für die Admira zum Endstand. Mattersburg liegt nun zwei Punkte hinter Tabellenführer Rapid.

FC Wacker Innsbruck hat im Abstiegskampf einen wichtigen Sieg geholt. Die Tiroler feierten am Samstag beim SCR Altach einen 4:1 (1:1)-Erfolg, liegen nach dem zweiten Sieg in der Qualifikationsrunde aber weiter am Tabellenende. Wacker hat zwei Zähler Rückstand auf Rapid-Bezwinger TSV Hartberg, der nächsten Samstag in Innsbruck gastiert.

Vier Tage nach der 4:0-Heimpleite gegen die Vorarlberger gelang den Tirolern fast die perfekte Revanche. Zlatko Dedic war mit einem Doppelpack (23., 60.) Matchwinner der Gäste, die zuletzt viermal hintereinander verloren hatten. Alexander Gründler (80.) und Daniele Gabriele (89.) sorgten im Finish für einen klaren Sieg. Für Altach war es die erste Niederlage in der Qualifikationsgruppe und die erste unter Trainer Alex Pastoor, mit dem es davor in fünf Spielen drei Siege und zwei Remis gegeben hatte.