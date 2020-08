Rapid und Austria wollen erste Cup-Hürde nehmen

Für die Wiener Fußball-Großclubs Rapid und Austria fällt am Sonntag mit der ersten Cup-Runde der Startschuss in die neue nationale Fußball-Saison. Die beiden Erzrivalen stehen dabei vor vermeintlich einfachen Aufgaben: Die Hütteldorfer empfangen den Regionalligisten TSV St. Johann, die "Veilchen" treten im eigenen Stadion gegen den NÖ-Landesliga-Verein SC Retz an.

Im Gegensatz zur Austria hat Rapid in der neuen Spielzeit schon ein Bewerbsmatch in den Beinen. Am Mittwoch wurde mit dem 1:0 bei Lok Zagreb die Teilnahme an einer Europacup-Gruppenphase fixiert. "Der Europacup-Aufstieg ist, so wichtig, wie er auch war, nun aus unseren Köpfen draußen, wir sind in Sachen Vorbereitung und Konzentration jetzt voll beim Cup. Wir werden mit dem nötigen Ernst in die Aufgabe gehen und wollen auch hier aufsteigen", erklärte Trainer Dietmar Kühbauer.