Rapid und Austria nach Derby-2:2 im Zwiespalt

Das 2:2 im 330. Wiener Fußball-Derby hat am Sonntag sowohl bei Rapid als auch bei der Austria zwiespältige Gefühle ausgelöst. Beide Clubs entgingen in einer teilweise dramatischen Partie vor 26.100 Zuschauern im ausverkauften Allianz Stadion einer Niederlage, trauerten aber auch einem möglichen Sieg nach.

Rapid kann mit dem Punkt noch etwas besser leben, obwohl man keines der sechs Matches gegen die Violetten in der neuen Heimstätte gewann und in dieser Saison nur zwei Heimsiege schaffte. Doch immerhin holten die Grün-Weißen gegen die Austria zweimal einen Rückstand auf und haben als Tabellenvierter auf den siebentplatzierten Erzrivalen fünf Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs einen Polster von neun Punkten.

Mit der Teilnahme an der Meistergruppe, für die sich die Top sechs qualifizieren, sollte diesmal im Gegensatz zum Vorjahr nichts mehr schiefgehen. Anders stellt sich die Situation bei der Austria dar - die "Veilchen" liegen jeweils sieben Zähler hinter Hartberg und Sturm Graz. Immerhin wartet auf die Favoritner das deutlich leichtere Restprogramm als auf die Hartberger, was laut Trainer Christian Ilzer jedoch nicht der einzige Grund ist, der für eine violette Aufholjagd spricht.

Nach zwei Siegen und zwei Unentschieden in den jüngsten vier Partien wähnt der Steirer seine Truppe nämlich klar im Aufwind. "Es geht Schritt für Schritt bergauf", stellte Ilzer fest. Da ließ es sich auch leichter verkraften, dass der Sieg trotz klarer Überlegenheit in den ersten 45 Minuten - laut Ilzer die beste Spielhälfte der Austria im Herbst - verpasst wurde. "Vielleicht ist am Ende dieser Punkt ausschlaggebend, um es doch noch unter die Top sechs zu schaffen", vermutete der 42-Jährige.