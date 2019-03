Rapid stärkte mit Sieg gegen Admira Brust für Cup-Halbfinale

Gut gespielt, klar gewonnen, Tabellenführung übernommen: Für Fußball-Rekordmeister Rapid hat die Bundesliga-Qualifikationsgruppe wunschgemäß begonnen. Der 3:0-Sieg gegen eine schwache Admira stärkte zudem das Selbstvertrauen im Hinblick auf das ÖFB-Cup-Halbfinale beim LASK am Mittwoch. Mit den Linzern wartet da aber ein ganz anderer Brocken.

Die Linzer sind Salzburgs einzig verbliebener Titelkonkurrent und treten in Pasching als Favorit an. “Der LASK ist eine harte Nuss auswärts, aber bei uns geht der Pfeil im Frühjahr nach oben. Wir haben genug Selbstvertrauen, trauen uns zu, den LASK zu besiegen”, ist der 28-Jährige guter Dinge.

Coach Dietmar Kühbauer hatte seine Elf rein auf die Admira vorbereitet, erst danach wechselte der Fokus auf den LASK, der am (heutigen) Sonntag in der Liga beim WAC gastierte. “Der LASK ist keine große Unbekannte. Sie sind unangenehm für jede Mannschaft, weil sie gutes Pressing spielen”, weiß der Burgenländer.

Als Belohnung gab es die Tabellenführung im unteren Play-off, die in der Endabrechnung die Europacupchance am Leben halten würde. “Auf dem können wir uns nicht ausruhen, es warten neun weitere schwere Aufgaben, die wir mit voller Konzentration angehen müssen”, sagte der unterbeschäftigte Goalie Richard Strebinger.

Die Admira wirkte am Samstag mutlos und im Vergleich zu den bisherigen Auftritten 2019 in der Defensive anfällig. “Wir haben die Schärfe, die uns in den letzten Wochen in der Defensive ausgezeichnet hat, nicht auf den Platz gebracht. Es war einfach nicht unser Tag”, resümierte Admira-Coach Reiner Geyer. Der Start ins untere Play-off war zum Vergessen, als Draufgabe gab es die “Rote Laterne”.