Rapid setzt auch im Hartberg-Retourspiel auf Rotation

Zum vierten Mal im Frühjahr kommt es am Samstag (17.00 Uhr) zum Duell Rapid Wien gegen TSV Hartberg. "Hartberg habe ich jetzt schon öfter gesehen als meine Kinder", scherzte Trainer Dietmar Kühbauer über den Gegner aus der Oststeiermark. Für Rapid geht es um die Absicherung des ersten Ranges der Qualifikationsgruppe. Verfolger Mattersburg empfängt die Admira, Wacker Innsbruck gastiert in Altach.

Am Dienstag gewann Rapid in Hartberg trotz wenig befriedigender erster Hälfte noch mit 4:2. Drei Punkte sind für den Leader der Bundesliga-Qualigruppe auch am Samstag das Ziel. “Wenn du viermal im Frühjahr gegen Hartberg spielst, dann fällt dir bald nichts mehr ein, muss ich sagen”, meinte Kühbauer mit Bezug auf zwei Bundesliga-Partien und das Cup-Viertelfinale. Die abstiegsgefährdeten Hartberger zeigten am Dienstag im heimischen Stadion eine vor allem in der ersten Hälfte ansprechende Leistung. Bei den Gegentoren spielte Rapid allerdings die höhere Klasse aus.