Rapid nach Sieg bei WAC der Bundesliga-Meistergruppe nahe

Rapid jubelte in Wolfsberg

Der SK Rapid hat am Sonntag in der Fußball-Bundeliga einen großen Schritt in Richtung Meistergruppe gemacht. Die Wiener setzten sich beim WAC mit 2:1 (2:0) durch und liegen drei Runden vor Ende des Grunddurchganges als Tabellenvierter weiter sechs Punkte vor Rang sieben. Für Wolfsberg wird es bei sechs Zählern Rückstand auf Platz sechs bereits schwer. Der SCR Altach und die WSG Tirol trennten sich torlos.

Die 19. Runde wurde im Anschluss (Spielbeginn 17.00 Uhr/live Sky) mit dem Heimspiel von Tabellenführer Red Bull Salzburg gegen Schlusslicht SV Ried abgeschlossen.