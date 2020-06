Rapid macht Boden auf Salzburg gut

Rapid Wien jubelte heute in Hartberg über den vierten Sieg in Folge.

Rapid Wien jubelte heute in Hartberg über den vierten Sieg in Folge. ©APA

Rapid Wien jubelte heute in Hartberg über den vierten Sieg in Folge. ©APA

Während sich Tabellenführer Salzburg mit einem 0:0 beim WAC begnügen musste, feierte Rapid mit dem 1:0 in Hartberg den nächsten Erfolg.

Der klare Tabellenführer aus Salzburg gastierte heute beim WAC und wollte dabei mit dem nächsten Sieg einen weiteren Schritt in Richtung Meistertitel machen. Und die Roten Bullen übernahmen von Beginn weg das Kommando und kamen gleich zu mehreren guten Chancen, die jedoch alle ungenutzt blieben. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit kamen auch die Hausherren besser in die Partie und kreierten selbst Chancen. Nach 45 Minuten ging es dennoch mit einem 0:0 in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit versuchten die Salzburger den Druck zu erhöhen und erspielten sich immer wieder gute Möglichkeiten. Die beste vergab Adeymi in der 72. Minute, als er den Ball alleine vor dem Tor deutlich darüber setzte. Da bei allen weiteren Chancen WAC-Keeper Kofler zur Stelle war, musste sich der Tabellenführer am Ende mit einem 0:0 zufrieden geben. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger Rapid beträgt aber weiterhin komfortable fünf Punkte.

Rapid weiter auf Erfolgskurs

Rapid Wien, zuletzt mit drei knappen Siegen, wollte den Erfolgslauf heute in Hartberg fortsetzen. In der ersten Minute hatten die Wiener dann aber gleich viel Glück, als Gabbichler am Pfosten scheiterte. Dann dauerte es bis zur 23. Minute, bis das Spiel wieder Fahrt aufnahm und Fountas Rapid mit seinem 17. Saisontreffer mit 1:0 in Führung brachte. In der restlichen Spielzeit der ersten Hälfte hatte Rapid alles im Griff und ging mit der knappen Führung in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Wiener deutlich näher am zweiten Treffer, als Hartberg am Ausgleich. Einzig die schwache Chancenauswertung verhinderte eine frühzeitige Entscheidung. Am Ende brachten die Gäste den 1:0-Sieg aber souverän nach Hause und verkürzten den Rückstand auf Salzburg mit dem vierten Sieg in Folge auf fünf Punkte.