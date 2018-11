Rapid-Kapitän Schwab versprach gegen Villarreal Steigerung

Rapid kämpft am Donnerstag (18.55 Uhr/live DAZN) im Heimspiel der Fußball-Europa-League gegen Villarreal um die Chance auf den Einzug ins Sechzehntelfinale und um Wiedergutmachung für ein Debakel. Das 0:5 vor zwei Wochen in Spanien liegt den Hütteldorfern noch immer im Magen, doch Stefan Schwab gelobte Besserung. "Wir werden uns diesmal absolut anders präsentieren", sagte der Kapitän der APA.

Eine Steigerung ist auch dringend nötig, um im Rennen um die Teilnahme an der K.o.-Phase zu bleiben. Nach drei Runden der Gruppe G liegt Rapid mit drei Punkten an der dritten Stelle, hinter den Glasgow Rangers und Villarreal (je 5) und vor Spartak Moskau (2). “Sollten wir ein Wort um den Aufstieg mitreden wollen, müssen wir gewinnen”, erklärte Schwab.

Damit das gelingt, gilt es in der Defensive stabiler zu sein. “Wenn wir wenig zulassen und aggressiv gegen den Ball sind, können wir etwas rausholen”, meinte Schwab. Dabei behilflich sein könnte die Rückkehr zum gewohnten 4-2-3-1, das Rapid zuletzt deutlich mehr Sicherheit verlieh. “Die Mannschaft fühlt sich in diesem System noch am wohlsten, weil sie es jahrelang gespielt hat. Für den neuen Trainer ist es in der kurzen Zeit nicht einfach, ein neues System einzustudieren, aber in der Wintervorbereitung gibt es dann die Möglichkeit dazu.”