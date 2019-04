Rapid holte mit 2:0 bei Wacker zweiten Quali-Gruppen-Sieg

Rapid hat im zweiten Spiel der Fußball-Bundesliga-Qualifikationsgruppe den zweiten Sieg geholt. Die Hütteldorfer setzten sich am Samstag auswärts gegen Wacker Innsbruck mit 2:0 durch und liegen damit weiterhin zwei Punkte vor dem SV Mattersburg, der gegen Hartberg einen 3:0-Heimsieg feierte. Die Partie Admira gegen Altach endete 1:1, womit sich die Vorarlberger an die dritte Stelle schoben.

Für die Vorentscheidung im Tivoli Stadion Tirol sorgte Comebacker Christopher Dibon schon in der siebenten Minute. Kurz vor Schluss machte Deni Alar (88.) den Sack endgültig zu. In der Tabelle liegen die Rapidler auch acht Runden vor Schluss zwei Punkte vor Mattersburg (3:0 gegen Hartberg).

Rapid ist nun schon zwölf Ligaspiele gegen die Tiroler unbesiegt. Diese Saison wurden alle drei Partien gewonnen. Für die Elf von Coach Dietmar Kühbauer war es das zweite Erfolgserlebnis in dieser Woche nach dem Einzug ins ÖFB-Cup-Finale am Mittwoch.

Der SV Mattersburg bezwang den TSV Hartberg im dritten Saisonduell erstmals. Nach ihrem 3:0-(0:0)-Heimsieg am Samstag sind die Burgenländer in der Qualifikationsgruppe weiter erster Verfolger von Rapid. Matchwinner für die Mattersburger war Martin Pusic mit seinem Doppelschlag in der 65. und 69. Minute. Andreas Gruber (77.) sorgte für den Endstand.