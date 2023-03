Rapid fixiert Meister-Play-off - Salzburg gewinnt in Linz

Der SK Rapid hat sich in der 21. Runde der Fußball-Bundesliga das Ticket für das Meister-Play-off gesichert. Die Hütteldorfer besiegten am Sonntag die WSG Tirol 2:0 (0:0) und fixierten damit Rang vier. Austria Klagenfurt schob sich durch einen 1:0-(1:0)-Erfolg über Hartberg an der Wiener Austria, die bei Sturm mit 1:3 (1:1) verlor, sowie der WSG vorbei auf Rang fünf. Das Spitzenspiel in Linz zwischen dem LASK und Meister Salzburg gewannen die Gäste mit 2:0 (0:0).

Der WAC kassierte beim Trainerdebüt Manfred Schmid eine 0:1-(0:0)-Heimniederlage gegen Aufsteiger Austria Lustenau. Die Kärntner spielten dabei nach einer Roten Karte für Simon Piesinger rund 70 Minuten in Unterzahl. Im Kellerduell unterlag Altach der SV Ried mit 1:2 (1:1), die Vorarlberger sind damit neuer Tabellenletzter.

Die Salzburger (54 Punkte) haben neun Zähler Vorsprung auf Sturm (45) und gar 17 auf den LASK (37). Hinter Rapid (33) hält Klagenfurt bei 30 Punkten, die Wiener Austria bei 29 und die WSG bei 28. Die Tiroler empfangen am kommenden Sonntag im Grunddurchgangsfinale Sturm, Klagenfurt reist nach Lustenau und in Wien findet das Derby statt (alle 17.00 Uhr/live Sky).