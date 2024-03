Rapid-Causa: "Totengräber"-Steckbrief sorgt für Empörung

Plakatierte Steckbriefe mit den Konterfeis und Namen der acht Mitglieder des Bundesliga-Strafsenats haben Rapid die nächste Welle der Empörung eingebracht. "Ohne die Urheberschaft zu kennen, distanziert sich der SK Rapid selbstverständlich von den dort verbreiteten Inhalten", erklärte der Club am Freitag angesichts des Plakats, auf dem der Senat 1 unter anderem als "Totengräber des Volkssports" bezeichnet wurde. Bundesliga und ÖFB verurteilten den Vorfall "auf das Schärfste".

"Die Bundesliga und der ÖFB stehen hinter ihren Gremienmitgliedern und fordern dazu auf, die Anfeindungen umgehend einzustellen", hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme. Zuvor hatte Rapid einen Appell an alle gerichtet, "solche Aktionen, die schlussendlich auch dem Ansehen des SK Rapid schaden können, zu unterlassen". "Persönliche Anfeindungen an Mitglieder sämtlicher Bundesligagremien und darüber hinaus lehnen alle Verantwortlichen des SK Rapid natürlich strikt ab", hieß es von Rapid.