Rapid besiegt Altach, WAC fertigt Admira ab

Rapid Wien präsentiert sich in der österreichischen Bundesliga weiter souverän. Die Wiener gewannen am Sonntag gegen Altach 3:1 (1:0), sind damit weiter unbesiegt und mit zwei Punkten Rückstand erster Verfolger von Red Bull Salzburg. Eine starke Leistung bot auch der WAC, die Kärntner ließen beim 3:1 (3:0) gegen die Admira nichts anbrennen. Im Sonntags-Schlager trafen noch Sturm Graz und der LASK (17.00 Uhr) aufeinander.

Rapid-Trainer Didi Kühbauer nahm gegenüber der Niederlage in der Europa League am Donnerstag (0:1 in Molde) vier Veränderungen vor, gab u.a. Ritzmaier und Ercan Kara eine Pause und setzte neu auf Maximilian Hofmann, Kelvin Arase, Dejan Petrovic und Christoph Knasmüllner. Im Tor erhielt wieder Paul Gartler, in Molde der einzige Lichtblick, den Vorzug gegenüber Richard Strebinger. Eine kräftige Rotation, die den Wienern Erfolg bringen sollte: Der Sieg war nie in Gefahr, Knasmüllner (22.), Koya Kitagawa (54.) und Marcel Ritzmaier (81.) sorgten für klare Verhältnisse. Für Altach traf Mario Stefel (83.).