Rapid beschenkte Marek mit Sieg - Marschrichtung stimmt

Rapid hat zum Frühjahrsstart am Sonntag den erhofften Pflichtsieg gegen Schlusslicht WSG Tirol eingefahren. Das 2:0 zum Abschluss der 19. Runde der Fußball-Bundesliga war nicht nur aus sportlicher Sicht wichtig. Die Mannschaft schenkte damit ihrem scheidenden Club-Service-Leiter und Stadionsprecher Andreas "Andy" Marek, der seine Tätigkeit nach 599 Pflichtspielen beendete, zum Abschied einen Sieg.

Zumindest dort will man auch am Ende stehen. "Das wird ganz eng, eine heiße Kiste", vermutete der Salzburger. Kampfansage in Richtung Topduo gibt es drei Runden vor der Liga- und Punkteteilung keine. "Unsere Leistung war nicht so, dass wir jetzt zu träumen anfangen können", schätzte Schwab die Situation realistisch ein.